Son dakika haberi: ÇOCUK PARKINDAKİ CİNAYETTE ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Son dakika haberine göre ESENYURT'ta bir çocuk parkında geçtiğimiz hafta İbrahim Ayaz'ın bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Yakup A.'nın aralarında bulunduğu 3 kişi adliyeye sevk edildi.

ESENYURT'ta bir çocuk parkında geçtiğimiz hafta İbrahim Ayaz'ın bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Yakup A.'nın aralarında bulunduğu 3 kişi adliyeye sevk edildi. Olayın uyuşturucu anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga sonucu meydana geldiği belirlendi. Esenyurt, Sultaniye Mahallesi'nde 6 Temmuz 2021 tarihinde çocuk oyun parkında meydana gelen olayda İbrahim Ayaz, kendisini kovalayan bir kişi tarafından park içinde bıçaklanarak öldürülmüştü. Saldırgan olaydan sonra yaya olarak kaçmıştı. Polis tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada olayın uyuşturucu yüzünden çıkan tartışmanın ardından meydana geldiği tespit edildi. Soruşturma sonucunda Cengiz B., Furkan S. ve İbrahim Ayaz'ın çocuk parkı yakınında Ahmet Ç., Savaş A. ve Yakup A. ile buluştuğunu belirlendi. Burada iki grup arasında yaşanan kavganın ardından İbrahim Ayaz'ın koşarak oradan uzaklaştığı, kendisini kovalayan Yakup A. tarafından çocuk parkı içinde yakalanarak bıçaklandığı tespit edildi. Olaya karışan Ahmet Ç. ve Savaş A. olayın hemen ardından gözaltına alınırken, bir gün sonra düzenlenen operasyonda olayın faili olduğu iddia edilen Yakup A.'da Başakşehir'de yakalandı. Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheli Yakup A. ile birlikte Ahmet Ç. ve Savaş A. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı