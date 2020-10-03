Çocuk parkına Mersedes Kadir'in ismi verildi
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Çocuk parkına Mersedes Kadir'in ismi verildi

03.10.2020 13:25 | Son Güncelleme: 03.10.2020 13:29
Çocuk parkına Mersedes Kadir'in ismi verildi

Malatya'nın sevilen yüzü Mersedes Kadir'in ismi Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Yeşiltepe'deki Çocuk Trafik Eğitim Parkına verildi.

Malatya'nın sevilen yüzü Mersedes Kadir'in ismi Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Yeşiltepe'deki Çocuk Trafik Eğitim Parkına verildi. Mersedes Kadir'in ismi doğduğu sokağa da verilecek.

Mersedes Kadir olarak bilinen ve 18 Nisan 2020'de vefat eden Fatih Kaydı'nın (36) doğduğu mahalle olan Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit, yaptığı açıklamada, "Mersedes Kadir'in vefatıyla birlikte Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Çocuk Trafik Eğitim Parkına isminin verileceğinin açıklanmasından sonra bu söz yerine getirildi" dedi.

Muhtar Yiğit, "Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Selahattin Gürkan, şehrimizin sevilen yüzü, yediden yetmişe herkesin sevdiği Mersedes Kadir isminin unutulmaması adına Malatya Büyükşehir Belediye uhdesinde bulunan Trafik Çocuk Eğitim Parkına isminin verildiğini bizlere bildirdi. Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü tarafından Mersedes Kadir isminin yazıldığı Totemin Trafik Çocuk Eğitim Parkında görmek bizleri ve ailesini sevindirmiştir. alatya Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Selahattin Gürkan, Mersedes Kadir hayattayken Kent Müzesinde balmumu heykelini yaptığı gibi vefatından sonrada evinin tamiratının yaptırılması talimatları doğrultusunda Mersedes Kadir'in yaşadığı evin tamiratı yapılarak, ailesinin rahat bir ortamda hayatlarını sürdürmesini sağlamıştır" ifadelerini kullandı.

Muhtar Yiğit, Mersedes Kadir isminin doğduğu sokağa verilmesi konusunun da gündemde olduğunu belirtip, "6 Ekim Salı günü toplanacak olan Yeşilyurt Belediye Meclisinde Mersedes Kadir isminin doğduğu sokağa verilmesi için gündeme alınacağı ve doğduğu sokağa isminin verileceği bizlere bildirildi" şeklinde konuştu. - MALATYA

Çocuk parkına Mersedes Kadir'in ismi verildi
Çocuk parkına Mersedes Kadir'in ismi verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.10.2020 13:46:45. #1.15#
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