Çocuk Oto Koltuğu Kullanımı Ölüm Oranını Azaltıyor

BAGİDER Bebek Oto Koltuğu Çalışma Grubu Üyesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Kasım Yiğit, "Çocuk oto koltuğu daha çok şehirlerarası yollarda kullanılıyor, oysa kazaların bir çoğu aslında şehir içi yollarda meydana geliyor. Türkiye'de çocuk oto koltuğu kullanım oranı yüzde 24-28 arasında.Çocuk oto koltuğu kullanımı zorunlu olan ülkelerde çocuk ölümleri yüzde 3, zorunlu olmayan ülkelerde de ise bu oran yüzde 46."dedi.

.10 Ocak Perşembe günü mammashow ev sahipliğinde ve Hassas Anne Ece Kumkale'nin moderatörlüğünde bebek oto koltuğu kullanmanın önemine dikkat çeken #yarınlarımızolsun başlıklı panel düzenlendi. Panele, BAGİDER Bebek Oto Koltuğu Çalışma Grubu Üyesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi PhD. Dr. Kasım Yiğit, Oyuncu/Influencer Akasya Asıltürkmen, Çocuk Gelişimi ve Özel Eğitim Uzmanı Özge Selçuk Bozkurt ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetim Şube Müdürlüğü Uzmanı Mehmet Candan konuşmacı olarak katıldı. Oturum, BAGİDER Bebek Oto Koltuğu Projeleri'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Enes Genç'in hoşgeldiniz konuşması ile başladı.

İKİNCİ EL ÜRÜNDEN UZAK DURULMALI

Türkiye'de çocuk oto koltuğu kullanımının 4 yaşından sonra bırakıldığını ve hatta yüzde 76'ya yakın bir oranın kullanımda da yanlışlıklar yaptığını vurgulayan BAGİDER Üyesi Dr. Kasım Yiğit, "Öncelikle 12 yaşına gelene veya boyu 143 santim olana dek, çocuk oto koltuğu kullanılmalı. Hatta bu kullanım en az 15 aylık olana kadar arka yönelimli yani seyahat güzegahının ters yönüne Doğru olmalı. Bu biçim kullanım mesela İskandinav ülkelerinde 4 yaşına kadar zorunlu." dedi. Özellikle ikinci el ürünlerden uzak durulması gerektiğinin de altını çizen Yiğit, orta ya da şiddetli bir kazaya karışan araçlarda oto çocuk koltuğunun darbe almasa bile kullanılmaması gerektiğini vurguladı. "Bu kazalarda mekanizma bozulabilir, bunu gözle anlamak mümkün değil. Bu nedenle ikinci el ürünlerin herhangi bir kazaya karışıp, karışmadığını da bilemeyiz. Yine ürünün son kullanım tarihi de çok önemli. Çünkü dış etkenlerden dolayı, plastik koruması, mekanizması zarar görebilir. Son kullanım tarihine bakmadan ikinci çocuk için kullanmak ya da başka birine vermek oldukça yanlış." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler