Çocuk kütüphanesine miniklerdem yoğun ilgi
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Çocuk kütüphanesine miniklerdem yoğun ilgi

Çocuk kütüphanesine miniklerdem yoğun ilgi
Bültenler - Haberler | Güncel

Başkan Altınok, Yükseltepe Mehmet Doğan Kütüphanesi'nin eğitime destek konusunda önemli bir hizmet olduğunu belirterek şu bilgileri aktardı:

Keçiören Belediyesi tarafından Yükseltepe Mahallesi'ne açılan Mehmet Doğan Kütüphanesi'nin, 'Çocuk Kütüphanesi' bölümüne minik öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Her düzeyde örgün ve yaygın eğitimi desteklemek için kütüphanelerimizin sayısını artırıyoruz. İlçemize açtığımız yeni kütüphanelerde çocuk bölümünün yer almasına özellikle özen gösteriyoruz. Şehrimize yakın zamanda büyük, muhkem bir kütüphane daha açmayı planlıyoruz. Bu kütüphane gerek ilçemizden gerekse Ankara`dan gelen çocuklarımızın ve gençlerimizin yararlanacağı bir mecra olacak." dedi.

"7 BİN 500 KİTAP VE 144 ÇALIŞMA ALANI VAR"

"Yükseltepe Mehmet Doğan Kütüphanemizde çocuk ve yetişkinler için iki ayrı bölüm bulunuyor. Yetişkinler için oluşturduğumuz bölümde 6 bin kitap ve 104 kişinin aynı anda çalışabileceği masalar yer alıyor. Çocuklarımız için oluştu?rduğumuz bölümde ise 1500 kitap ile 28 yavrumuzun aynı anda çalışabileceği alan bulunuyor. Toplamda 7 bin 500 kitap ve 144 çalışma alanının yer aldığı Yükseltepe Mehmet Doğan Kütüphanemiz yediden yetmişe herkese hizmet veriyor."

İKRAMLAR BELEDİYEDEN

Maske, mesafe ve temizlik kuralları uygulanarak 08.00-21.00 saatlerinde hizmet veren kütüphanede ücretsiz poğaça, çay ve çorba ikramı da yapılıyor. ?

Kaynak: Bültenler

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