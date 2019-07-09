Çocuk Hakları Alt Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Çoçuk Hakları Alt Komisyonu Başkanlığına AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu seçildi.

Komisyon, başkanlık seçimi ve çalışma takviminin belirlenmesi için en yaşlı üye sıfatıyla CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan başkanlığında toplandı.

10 üyenin 9'unun katıldığı toplantıda komisyon başkanlığına AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu'nun ismi önerildi.

Önerge doğrultusunda Katırcıoğlu, oy birliğiyle başkanlığa seçildi.

Katırcıoğlu, yaptığı teşekkür konuşmasında çocukların, toplumun gözbebeği olduğunu, çocuklarla ilgili yaşanan olumsuzluklar karşısında toplumun tamamının üzüldüğünü söyledi.

Çocukların yaşadığı her türlü mağduriyetin herkesin vicdanını kanattığının altını çizen Katırcıoğlu, "Bu komisyonun gereğini yerine getireceğine inanıyorum. Mevzuatta iyiyiz ama hala eksiklerimiz var ve komisyonumuz bu eksiklikleri giderecektir. Türkiye'ye örnek bir alt komisyon olacaktır. Bu enerjiyi tüm arkadaşlarımda görüyorum. Yapılacak planlama doğrultusunda istediğimiz noktalara ulaşacağımız inancındayım. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA