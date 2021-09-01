Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde istismar iddiasına 3 gözaltı
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Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde istismar iddiasına 3 gözaltı

Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde istismar iddiasına 3 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

MUĞLA Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'nde 4- 5 yaşlarında iki çocuğun birbirlerine cinsel davranışlarda bulunduğu, olayın gerçekleşmesinden sorumlu, yaşları 12 ve 15 arasında değişen 3 çocuğun gözaltına alındığı belirtildi.

MUĞLA Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'nde 4- 5 yaşlarında iki çocuğun birbirlerine cinsel davranışlarda bulunduğu, olayın gerçekleşmesinden sorumlu, yaşları 12 ve 15 arasında değişen 3 çocuğun gözaltına alındığı belirtildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, "Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

Muğla Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü ilk kabul biriminde 4 ve 5 yaşlarındaki 2 çocuğun birbirlerine cinsel davranışlarda bulunduğu öne sürüldü. Durumu fark eden görevliler kurumun yetkililerine bildirdi. Kurum yetkilileri de polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, cinsel istismar olayından sorumlu olduğu belirtilen M.D.Ç. (15), B.F.Z. (15) ve S.Ş. (12) adlı çocukları gözaltına aldı.

Olayla ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yağcı, açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"28 Ağustos tarihinde Muğla Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü ilk kabul biriminde 2016 doğumlu A.Ö. ve 2017 doğumlu S.N.K'nin birbirlerine cinsel davranışlarda bulundukları ve çıplak vaziyette görüldükleri, söz konusu cinsel istismar olayının gerçekleşmesinden sorumlu kişilerin 2006 doğumlu M.D.Ç., 2006 doğumlu B.F.Z. ve 2009 doğumlu S.Ş. olduğu kurum amiri tarafından bildirilmesi üzerine öğrenilmiş ve derhal olayla ilgili soruşturma başlatılarak M.D.Ç., B.F.Z. ve S.Ş. gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün

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