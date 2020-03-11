Çocuk Atletizm Şenliği düzenlendi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Çocuk Atletizm Şenliği düzenlendi - Haber
Atletizm, Türkiye, Güncel

Çocuk Atletizm Şenliği düzenlendi

Malatya'da Türkiye Atletizm Federasyonuna (TAF) Çocuk Atletizm Şenliği düzenlendi.

11.03.2020 18:30 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:30
Çocuk Atletizm Şenliği düzenlendi

Malatya'da Türkiye Atletizm Federasyonuna (TAF) Çocuk Atletizm Şenliği düzenlendi.


Beydağı Gençlik Merkezinde Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen TAF Çocuk Atletizm Şenliğine 7-12 yaş grubundaki çocuklar iştirak etti.


Çocuk Atletizm Şenliğine, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Selim Pilten, TAF Asbaşkanı Yasin Taş ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan katıldı.


Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Selim Pilten yapmış olduğu konuşmasında çocukların spor sevgisinin arttırılması için elimizden gelen desteği sağlayacağız vurgusunu yaptı.


Vali Aydın Baruş ise " Bu şenlik ile spora olan sevgimizi ve ilgimizi güzel bir şekilde yansıtmış oluyoruz. Sporun insana hem fiziksel bakımdan hem de zihinsel anlamda çok büyük katkıları var. Burada çocuklarımızın atletizme olan ilgisi, spor sevgisinin toplumsal tabanda ne kadar yaygınlaştığını da gösteriyor. Bu etkinliğin düzenlenmesini sağlayan Türkiye Atletizm Federasyonuna çok teşekkür ediyorum. İnşallah buradaki çocuklarımızdan gelecekte çok başarılı atletler ortaya çıkacak. Biz Türkiye'mizin geleceğinden umutluyuz. Gördüğümüz bu manzara bu umudumuzu arttırıyor. Sevgili çocuklarımızın her birini tebrik ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.


Etkinlik içinde doğru beslenme kliniği, beslenme ve fiziksel kapasiteye dair ölçümler ve Çocuk Atletizmi içinde bulunan eğlenceli atletizm oyunları gibi bölümlerin de yer aldığı organizasyonda TAF Çocuk Atletizmi Koordinatörü Halil Akkaş, uzun yıllar milli takımda birlikte mücadele ettiği arkadaşları eski milli atletler Birsen Bekgöz, Merve Aydın Filiz ve Pınar Saka ile birlikte Malatya'nın yetiştirdiği en önemli atletlerden biri olan yürüyüş Türkiye rekortmeni ve dünya beşincisi Salih Korkmaz, çocuklarla birlikte etkinlik içinde yer aldılar. - MALATYA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Haber
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada Haber
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Haber
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haber
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Tekerlekli sandalyeyle geldi! Babasından Babacan'a tek cümlelik nasihat Haber
Tekerlekli sandalyeyle geldi! Babasından Babacan'a tek cümlelik nasihat
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Getafe, koronavirüs salgını nedeniyle Inter deplasmanına gitmeyeceklerini açıkladı
Getafe, koronavirüs salgını nedeniyle Inter deplasmanına gitmeyeceklerini açıkladı
Koronavirüs yüzünden Bulgaristan'da ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüs yüzünden Bulgaristan'da ilk ölüm gerçekleşti
Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini arttırdı
Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini...
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını düzenleyen polis, 600 yıllık türbede gizlenmiş halde uyuşturucu ele geçirdi
Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını düzenleyen polis, 600 yıllık türbede gizlenmiş halde uyuşturucu ele geçirdi
'Endişeliyim' diyen Müge Anlı'dan koronavirüs çağrısı: Okullar tatil edilsin
"Endişeliyim" diyen Müge Anlı'dan koronavirüs çağrısı: Okullar tatil edilsin
Türkiye'de de koronavirüsün görülmesinin ardından İstanbullular güne tedbir alarak başladı
Türkiye'de de koronavirüsün görülmesinin ardından İstanbullular güne tedbir alarak başladı
ABD Başkanı Donald Trump: Koronavirüs testine gerek yok, kendimi iyi hissediyorum
ABD Başkanı Donald Trump: Koronavirüs testine gerek yok, kendimi iyi hissediyorum
İYİ Parti'den istifa eden Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçiyor
İYİ Parti'den istifa eden Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçiyor
İran'da koronavirüsten kurtulmak için sahte içki içen 37 kişi hayatını kaybetti
İran'da koronavirüsten kurtulmak için sahte içki içen 37 kişi hayatını kaybetti
Mesut Özil, Myanmar'daki 40 çocuğun ameliyatını üstlendi
Mesut Özil, Myanmar'daki 40 çocuğun ameliyatını üstlendi
Oğlu ve hamile eşinin katili, cenaze töreninde en önde saf tuttu
Oğlu ve hamile eşinin katili, cenaze töreninde en önde saf tuttu
Fatih Terim, koronavirüse önlem olarak genel kurul üyelerini takım uçağına almayacak
Fatih Terim, koronavirüse önlem olarak genel kurul üyelerini takım uçağına almayacak
Türkiye'de virüs, Kapalıçarşı esnafında görüldü iddiaları yalanlandı: Tatile gittiler
Türkiye'de virüs, Kapalıçarşı esnafında görüldü iddiaları yalanlandı: Tatile gittiler
Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü, karakola giderek teslim oldu
Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü, karakola giderek teslim oldu
Macaristan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti
Macaristan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti
Son Dakika: DEVA Partisi'nin açılışında konuşan Babacan: Türkiye için atılım zamanı geldi
Son Dakika: DEVA Partisi'nin açılışında konuşan Babacan: Türkiye için atılım zamanı geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüse karşı termal kameralı koruma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüse karşı termal kameralı koruma
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Roma, uçağının inişine izin verilmediğinden Sevilla maçı için İspanya'ya gidemedi
Roma, uçağının inişine izin verilmediğinden Sevilla maçı için İspanya'ya gidemedi
Enfeksiyon profesöründen koronavirüse karşı maske önerisi: Cerrahi maskeler yeterli olur
Enfeksiyon profesöründen koronavirüse karşı maske önerisi: Cerrahi maskeler yeterli olur
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Ziya Selçuk Donald Trump Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Emrah Levent Can Sadi Konuk Recep Tayyip Erdoğan
Spor Podolski Metin Oktay Bülent Uygun Emre Belözoğlu Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Futbol Ak Parti Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Çocuk Atletizm Şenliği düzenlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 19:21:58. #1.14#