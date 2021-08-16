Çocuğunuz kırmızı yanaklı ise dikkat; bulaşıcı olabilir
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Çocuğunuz kırmızı yanaklı ise dikkat; bulaşıcı olabilir

Çocuğunuz kırmızı yanaklı ise dikkat; bulaşıcı olabilir
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Uzmanlar, çocuklarda sık görülen ve 'kırmızı yanak' hastalığı olarak bilinen beşinci hastalığa karşı uyarıyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökmen Alpaslan Taşkın, "Bulaşıcı olan bu hastalığı çocukların birçoğu hafif geçirip tedaviyle sağlıklarına kavuşurlar. Fakat bağışıklık sistemi zayıf olan çocuklarda ciddi sorunlara yol açabilir" diyor.

Oldukça yaygın görülen ve bulaşıcı bir hastalık olan Parvovirüs enfeksiyonu (5. hastalık), yanaklarda oluşan kızarıklıktan dolayı kırmızı ya da tokatlanmış yanak hastalığı olarak da biliniyor. Uzmanlar, anne gebelik döneminde parvovirüs enfeksiyonu geçirirse, bebeği de bu enfeksiyondan etkilenebileceği için hamileleri de bu hastalığa karşı uyarıyor.

BEBEĞİNİZİN İKİ YANAĞINDA PARLAK, KIRMIZI LEKELER VARSA DİKKAT

Uzm. Dr. Gökmen Alpaslan Taşkın ise beşinci hastalıkla ilgili şunlara dikkat çekiyor; "Bebeğinizin iki yanağında da parlak, kırmızı renkli, sıcak ve kabartılı lekeler varsa beşinci hastalığa yakalanmış olabilir. Beşinci hastalığa yakalanmış bir bebekte, daha sonraki birkaç gün içinde, kollarında, gövdesinde, kalçasında ve uyluklarında pembe, dantele benzeyen hafif kabarık döküntüler ortaya çıkabilir.

"BAŞLANGIÇ BELİRTİLERİNİN ARASINDA KAŞINTI OLABİLİR"

Döküntü, genellikle hastalığın sonlarına doğru, bulaşıcılık dönemi geçtikten sonra oluşur. Çocukların bazıları, döküntü başlamadan önce, boğaz ağrısı, hafif ateş, baş ağrısı ve yorgunluk gibi soğuk algınlığı belirtileri gösterebilirler. Başlangıç belirtilerinin arasında kaşıntı da olabilir. Bu döküntüleri, diğer viral veya herhangi bir ilaçtan kaynaklanan belirtilerle karıştırmak da mümkündür. Döküntü, üç hafta boyunca bir geçer, sonra tekrar gelebilir. Bebek sıcak ortama veya güneşe de maruz kaldığı zaman döküntü daha da çoğalabilir."

HAMİLELER, HASTA ÇOCUKLARLA TEMASTAN KAÇINMALI

Dr. Gökmen Alpaslan Taşkın, hamile kadınların bu hastalığı geçirmekte olan çocuklarla temastan kaçınmaları gerektiğine dikkat çekerek, "Beşinci hastalık geçiren bebeklerin genel durumu oldukça iyidir. Bebekte orak hücre anemisi hastalığı yoksa veya bağışıklık sistemi zayıf değilse, beşinci hastalığı hafif geçirir. Ama böyle bir durum söz konusuysa daha ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Parvovirüsün, gebe kadınlara olumsuz etkisi olabilir. Bu sebepten dolayı, hasta bir bebeği gebe kadınlardan (özellikle de gebeliğin ilk üç aylık döneminde) uzak tutmak gerekir. Bir kadın gebelik döneminde parvovirüs enfeksiyonu geçirirse, bebeği de bu enfeksiyondan etkilenebilir" diye konuştu.

DÖKÜNTÜ MEYDANA GELDİKTEN SONRA HASTALIK ARTIK BULAŞICI DEĞİLDİR

Alınması gereken önlemlerin başında bol sıvı tüketiminin olduğunu belirten Taşkın, "Döküntüler ortaya çıkana kadar çocuğunuzda parvovirüs enfeksiyonu olup olmadığını bilmek çok zordur. Döküntü meydana geldikten sonra hastalık artık bulaşıcı değildir" değerlendirmesinde bulundu.

Çocuğunuz kırmızı yanaklı ise dikkat; bulaşıcı olabilir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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