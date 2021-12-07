YÜK TRENİNİN ÇARPTIĞI KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ

Burdur'dan Afyonkarahisar yönüne giden yük treni, çocuğunu okula bıraktıktan sonra eve dönerken raylardan geçen Serpil Erçömek'e (33) çarptı. Makinistler yağmurdan dolayı şemsiyesini yüzüne doğru kapatan kadının, treni fark etmediğini ve korna sesini duymadığını anlattı.

Şirinevler mahallesinde saat 08.00 sıralarında makinist H.Z. yönetimindeki 74023 sefer sayılı yük treni, raylardan geçmek isteyen Serpil Erçömek'e çarptı. Yaklaşık 100 metre trenin altında sürüklenen kadın, feci şekilde can verdi. Makinistlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Serpil Erçömek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Makinistler yağmurdan dolayı şemsiyesini yüzüne doğru kapatan kadının, treni fark etmediğini ve korna sesini duymadığını anlattı. Serpil Erçömek'in cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Makinist de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Serpil Erçömek'in, çocuğunu USO İlkokulu'na bıraktıktan sonra evine döndüğü öğrenildi. MUHTARLAR GEÇİT İSTİYOR

Kazayı duyan çevredeki mahallelerin muhtarları, aynı bölgede daha önce de 3 kez ölümle sonuçlanan kaza yaşandığını anlattı. Mahalle muhtarları rayların üzerine yaya üst geçidi yapılmasını talep etti. Menderes Mahallesi Muhtarı Kadir Yalçın, "Defalarca yetkililere bildirdik. Gelen cevapta 'bu yıl ödenek yok', denilip 2023'e ertelendi. Çocuklarımız ölmesin. Bizim 2 kilometre aralıkla yaya geçidi ve hemzemin geçidimiz yok. Duyarsız kalıyorlar. Çocuklarımızı kaybettik, bir velimizi daha kaybettik" diye konuştu.

Şirinevler Mahallesi Muhtarı Ahmet Emre, "Üzücü bir olay yaşadık. Her toplantıda sorumuzu dile getiriyoruz ama duyarsız kalınıyor. İnsanlar ölüyor. Burada benim küçüklüğümde alttan bir geçit vardı. Yolun yükselmesinden dolayı onu kapattılar. Geçit yapılmasını talep ediyoruz" dedi.