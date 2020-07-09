4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
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4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı

Denizli'nin Çivril ilçesinde 26 yaşındaki anne, 4 yaşındaki erkek çocuğunu komşusuna bıraktıktan sonra evinde kendini tavana kablo ile asarak intihar etti.

09.07.2020 14:32 | Son Güncelleme: 09.07.2020 15:17

Denizli'nin Çivril ilçesinde 26 yaşındaki Fatma K, 4 yaşındaki erkek çocuğunu komşusuna bıraktıktan sonra evinde kendini tavana kablo ile asarak intihar etti.

Olay, bugün sabah saatlerinde Stadyum mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, 26 yaşındaki Fatma K., 4 yaşındaki erkek çocuğunu karşı dairedeki komşusuna gönderdi. Bir süre sonra çocuk kapısı açık olan evlerine döndü. Ancak bir süre sonra tekrar komşularının evine geçen çocuk, annesinin konuşmadığını söyledi.

TAVANDAKİ KANCAYA ASILI BULUNDU

Bunun üzerine merak eden komşuları kontrol etmek amacıyla Fatma K'nin yaşadığı eve geçtiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı. Fatma K'yi iple tavandaki kancaya asılı olarak bulan komşuları durumu polis ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

BİR SÜRE ÖNCE EŞİNDEN BOŞANMIŞ

Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından, intihar ettiği belirlenen Fatma K'nin cansız bedeni, asılı olduğu yerden indirildi. Eşinden bir süre önce boşandığı, oğlu ile yaşadığı öğrenilen Fatma K.'nin cansız bedeni otopsi için Çivril Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Genç annenin intihar nedeni araştırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (2)
SADIK: böyle bir karar nasıl alınır bilmem ama bu noktaya nasıl gelinir aklım almıyor. her ne olursa olsun bir bebeği ortada bırakmak bencilliktir. Allah taksiratını affetsin çocuğunun ise Allah yardımcısı olsun ne diyebilirim ki yazık
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SABIR: ALLAHIM NE YAZIK EVLADINI TEK BASINA BRAKTIN GERİDE YAZIK RABBM YARDIMCISI OLSUN O COCUGUN
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