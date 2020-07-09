4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı Denizli'nin Çivril ilçesinde 26 yaşındaki anne, 4 yaşındaki erkek çocuğunu komşusuna bıraktıktan sonra evinde kendini tavana kablo ile asarak intihar etti.

Denizli'nin Çivril ilçesinde 26 yaşındaki Fatma K, 4 yaşındaki erkek çocuğunu komşusuna bıraktıktan sonra evinde kendini tavana kablo ile asarak intihar etti.

Olay, bugün sabah saatlerinde Stadyum mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, 26 yaşındaki Fatma K., 4 yaşındaki erkek çocuğunu karşı dairedeki komşusuna gönderdi. Bir süre sonra çocuk kapısı açık olan evlerine döndü. Ancak bir süre sonra tekrar komşularının evine geçen çocuk, annesinin konuşmadığını söyledi.

TAVANDAKİ KANCAYA ASILI BULUNDU

Bunun üzerine merak eden komşuları kontrol etmek amacıyla Fatma K'nin yaşadığı eve geçtiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı. Fatma K'yi iple tavandaki kancaya asılı olarak bulan komşuları durumu polis ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

BİR SÜRE ÖNCE EŞİNDEN BOŞANMIŞ

Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından, intihar ettiği belirlenen Fatma K'nin cansız bedeni, asılı olduğu yerden indirildi. Eşinden bir süre önce boşandığı, oğlu ile yaşadığı öğrenilen Fatma K.'nin cansız bedeni otopsi için Çivril Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Genç annenin intihar nedeni araştırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA