Çocuğuna şiddet uygulayıp nefessiz bırakan kadına sosyal medyada tepki (2)
06.02.2021 11:11 | Son Güncelleme: 06.02.2021 11:16
ÇOCUKLAR KORUMA ALTINDAKocaeli'nin Körfez ilçesinde Nurcan S.'nin şiddet uyguladığı kızı ile diğer iki çocuğunun devlet korumasına alınıp yurda yerleştirildiği belirtildi.
ÇOCUKLAR KORUMA ALTINDA
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Nurcan S.'nin şiddet uyguladığı kızı ile diğer iki çocuğunun devlet korumasına alınıp yurda yerleştirildiği belirtildi. 3 ay önce ortaya çıkan olayın ardından Nurcan S.'nin gözaltına alındığı ve daha sonra serbest bırakıldığı ileri sürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı