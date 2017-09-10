Çocuğun Parmağına Sıkışan Somunu İtfaiye Ekipleri Çıkardı - Zonguldak

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun parmağına sıkışan somun, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.



Alınan bilgiye göre, 5 yaşındaki Cevat Yılmaz'ın oynadığı el fenerine ait somun, çocuğun parmağına sıkıştı.



Somunu çıkarmak için uzun süre çabalayan Yılmaz'ın ailesi başarılı olamayınca Alaplı Devlet Hastanesinin acil servisine başvurdu.



Sağlık ekipleri de sonuç alamayınca Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istendi.



Ailesi tarafından itfaiye müdürlüğüne götürülen çocuğun parmağına itfaiye müdürü Sinan Taşkın müdahale etti.



Demir testeresi ve pense yardımıyla yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından somun çocuğun parmağından kesilerek çıkarıldı.



Baba Suat Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, el fenerine ait somunun çocuğunun parmağına sıkıştığını belirterek, "Canı yanmaya başlayınca hastaneye getirdim. Oradaki görevliler çıkaramayınca itfaiyeye yönlendirdiler. Bir saat süren çalışma sonrası somunu parmağından çıkardılar. Hepsinden Allah razı olsun." diye konuştu.