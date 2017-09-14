Küçük Mandıra Filozofunun Haklı İsyanı: Yeter Artık Anne, Herkesi Rahat Bırak!

Annesi, oğlunun kendisine ettiği isyanı kameraya çekip yayınladı, sosyal medya yıkıldı. İzleyenler küçük çocuğun söylediklerine hem güldü hem de hak verdi.

KÜÇÜK FİLOZOF İSYANDA

Çocuğun, annesi tarafından koyulan sınırlara ve kurallara olan isyanı sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Annesi ise oğlunun isyanına hem güldü hem de o anları kameraya çekti.

"YETER ARTIK ANNE"

Küçük filozof; "Bütün apartmanlar, bütün ülke, bütün güzel hayvanlar, rahat olsun. İnsanlar da rahat olsun. Telefonlar da birazcık dinlensin. Ağaçlar, havalar, sular, buzlar hepsi gerçek, biliyor musun?. Neden böyle yapıyorsun? Sen bütün ülkeyi üzüyorsun. Bizi üzüyorsun. mesela, Zahide'ye yumurta yap diyorsun. Bana ekmek al diyorsun, yeter artık anne." diyerek annesine isyan etti.

"HERKESİ RAHAT BIRAK"

Küçük çocuk isyanına şöyle devam etti; "Babama da işe git diyorsun, istediğinde gitsin ne var? Abime de işe git diyorsun. Herkes istediğinde işe gitsin. Bana da ödev yap diyorsun, istediğimde yaparım. İstediğimde yatmak istiyorum mesela. hayat böyle bir şey olsun anne, herkesi rahat bırak. Tamam mı?"

"DÜNYAYI BU ÇOCUK YÖNETSİN"

Küçük çocuğun dünyaya ve hayata bakış açısındaki temizliğe hayran kalan izleyenler, "dünyayı bu çocuk yönetsin!" dedi. Sosyal medyada oldukça ilgi çeken videoya insanlardan olumlu tepkiler geldi."

Çocuğun isyanına gelen yorumlar ise şöyle;