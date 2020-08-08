Çocuğun babasıyla nikahsız olduğu ortaya çıkan Tülin Şahin'den ilk açıklama geldi
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Çocuğun babasıyla nikahsız olduğu ortaya çıkan Tülin Şahin'den ilk açıklama geldi

Çocuğun babası Pedro de Noronha ile nikahsız olduğu ve çocuğunu göstermediği gerekçesiyle davalık olan Tülin Şahin, hakkında çıkan haberlerin ardından Instagram hesabından açıklama yaptı. İlişkisinin 2 ay önce bittiğini söyleyen Şahin, Noronha hakkında şaşkına çeviren iddialarda bulundu.

08.08.2020 14:31 | Son Güncelleme: 08.08.2020 14:54

Geçtiğimiz sene Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile düğün fotoğraflarını paylaşarak evlendiğini duyuran ve kısa süre sonra hamile olduğunun müjdesini veren Tülin Şahin'in resmi olarak evli olmadığı ortaya çıktı. Kısa sürede gündem olan Şahin, Instagram hesabından yaptığı açıklamada nikahının olmadığını doğrularken Noronha'nın kendisine baskı uygulayarak zor günler yaşattığını söyledi.

ÇOCUĞUNUN BABASIYLA DAVALIK OLDU

Kasım 2019'da kızı Siena Leyla'yı kucağına alan Tülin Şahin, Pedro de Noronha ile anlaşamayarak ayrıldı. Bunun üzerine Pedro de Noronha ile Tülin Şahin'in resmi evliliklerinin olmadığı ortaya çıktı. İş için Portekiz'e giden Noranha, Şahin'in kendisine çocuğunu göstermediği gerekçesiyle dava açtı. Sonuçlanan davada baba haklı bulundu.

"BASKI VE ELEŞTİRİLERE MARUZ KALDIM"

Hakkındaki iddiaların ardından kısa sürede gündem olan Tülin Şahin, Instagram hesabından yazılı açıklama yaparak şu şaşkına çeviren ifadeleri kullandı: "Bugün güne aile hayatımla ilgili beni konuşmak mecburiyetinde bırakan son derece üzücü haberlerle uyandım. Kadına şiddeti konuştuğumuz bu günlerde bu açıklamayı yapmak zorunda olmak bile inanaın beni hem çok üzdü hem de çok mahcup etti. Her kadının yaşayabileceği ama başına gelmemesini umduğu bir hayal kırıklığının sonucunda Pedro ile olan ilişkimi haziran ayında bitirme kararı aldım. Hamileliğim boyunca ve sonrasında farklı farklı şekillerde duygusal olarak yaralayıcı ağır eleştirilerin ve mükemmeliyetçi bir baskının altında kalmak beni bu kararı itti."

"BİR TANE DONDURMA YEDİĞİM İÇİN ŞİDDETLİ KAVGA ÇIKARDI"

"Gerek doğumdan hemen sonra eski fiziğime dönmem için yaptığı baskılar, gerek hamileyken bir tane dondurma yediğim için çıkarttığı şiddetli kavgalar benim için son derece yıpratıcı oldu. Benim önceliğimin mükemmel gözükmekten önce bir anne olmak olduğunu kabul etmedi. Doğumdan sonraki 2. haftamda 'Çocuğa bakmak ve gece uyanmak senin işin değil' diyerek eve zorla iki tane bakıcı getirip bana şimdi spor yapmaya ve zayıflamaya dönme vakti olduğunu söyledi. "

"5 AYLIK KIZIMA ŞİŞMAN DEDİLER"

Ben bir çocuğun sahibi değil bir anneyim ve kızımın her şeyiyle ilgilenmek benim en büyük görevim. Baba olmanın sorumluluğunu alıp hayatı mutlulukla paylaşmak yerine annesi ile birlikte 5 aylık kızımızın bile şişman olduğunu söyledikleri terbiyesizce tartışmalara maruz bıraktı."

ŞİDDET VE BASKIYI KABUL ETMİYORUM"

"Kamuoyunca da bilindiği gibi yıllardır en büyük hayalim anne olmaktı. Şimdi buna sahip olduğum hayatımın en mutlu zamanının benden yüzeysel beklentiler için çalınmasına izin vermiyorum. Kendimi ve özgüvenle büyümesini istediğim kızım Sienna'yı bu şiddet ve baskının karşısında bırakmayı kabul etmiyorum. 25 yıldır durmadan çalışan ve üreten bir kadın olarak anneliğimi her normal kadın gibi yaşamanın benim hakkım olduğuna inanıyorum. Kadınlar olarak hepimizin farklı şekillerde maruz kaldığı bu şiddet ve baskının artık bir son bulmasını istiyorum. Pedro tarafından kaynaklanan vatandaşlık/ikametgah ülkelerinin uyumsuzluğu sebebiyle onaylanmayan nikahımızın bile benim üzerine bırakılmaya çalışılan bir leke olmasını kadına yapılan toplumsal şiddetin en acı örneklerinden biridir. Bana aileme ve kızıma bu hassas dönemde saygı göstermesini rica ediyorum."

Çocuğun babasıyla nikahsız olduğu ortaya çıkan Tülin Şahin'den ilk açıklama geldi
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