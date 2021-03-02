Çocuğu madde bağımlısı anne- baba: Bizi tehdit ediyor, evde korkuyla yaşıyoruz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çocuğu madde bağımlısı anne- baba: Bizi tehdit ediyor, evde korkuyla yaşıyoruz

02.03.2021 12:22 | Son Güncelleme: 02.03.2021 12:27
Çocuğu madde bağımlısı anne- baba: Bizi tehdit ediyor, evde korkuyla yaşıyoruz

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde Kenan (55) ve Şadiye K. (53) çifti, uyuşturucu madde bağımlısı olan çocukları Kerim'in (26) kendilerine eziyet ettiğini, küçük kardeşini dövdüğünü ve uyuşturucu alabilmek için evdeki eşyaları satmaya başladığını belirterek, tedavi için yardım istedi.

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde Kenan (55) ve Şadiye K. (53) çifti, uyuşturucu madde bağımlısı olan çocukları Kerim'in (26) kendilerine eziyet ettiğini, küçük kardeşini dövdüğünü ve uyuşturucu alabilmek için evdeki eşyaları satmaya başladığını belirterek, tedavi için yardım istedi. Şadiye K., "Her gün bizleri tehdit ediyor, 'evi yakarım, sizi öldürürüm' diyor. Evde korku içinde yaşıyoruz" dedi.

Dinar'ın Pazar Mahallesi'nde oturan belediyeden emekli Kenan K. ile Şadiye K. çiftinin 3 çocuğundan ortancası olan Kerim, bir süre önce uyuşturucu bağımlısı oldu. Çocuklarını tedavi ettirmek isteyen 33 yıllık evli çift, başarılı olamadı. Isparta'da bir merkeze götürülen Kerim K., yaklaşık 2 ay tedavi edilmeye çalışıldı. Ancak tedaviyi kabul etmeyen Kerim, merkezden ayrıldı. Zaman zaman evden kaçan ve ailesine de eziyet eden Kerim K., son dönemde ise uyuşturucu alabilmek için evdeki eşyaları satmaya başladı.

'10 SENEDİR UYUŞTURUCU İÇİP BİZE ZULMEDİYOR'Oğlu Kerim.'in uyuşturucu alabilmek için kendilerine eziyet ettiğini ve evdeki eşyaları götürüp sattığını anlatan Kenan K., "Çocuğumun uyuşturucudan kurtulmasını istiyorum. Devlet büyüklerimden yardım istiyorum. Oğlum uyuşturucu içiyor, bize zulmediyor. Evimizdeki televizyonu, elektrikli süpürgeyi çalıp götürdü. Evimdeki eşyaları götürüp uyuşturucu alabilmek için satıyor. Çok uyuşturucu içen insanlar var tanıdığım. 33 senelik evliyim, oğlum 10 senedir uyuşturucu içip bize zulmediyor. Ölümle tehdit ediyor" dedi.'EVİ YAKARIM, SİZİ ÖLDÜRÜRÜM'Çaresiz anne Şadiye K. ise, "Devletimizden yardım istiyorum. Oğlum bize çok eziyet ediyor. Evden her şeyimizi götürüyor. Erkek kardeşine şiddet uyguluyor. Her gün bizleri tehdit ediyor, 'evi yakarım, sizi öldürürüm' diyor. Evde korku içinde yaşıyoruz. Devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz" diye konuştu.

A.Y.K. (14) de ağabeyinin uyuşturucudan kurtulmasını istediğini söyleyerek yardım istedi.


- Afyonkarahisar
Çocuğu madde bağımlısı anne- baba: Bizi tehdit ediyor, evde korkuyla yaşıyoruz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tahsin BAYTAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Tarkan Cansu Dere Cem Yılmaz Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Mesut Özil Caner Erkin Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uşak Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çocuğu madde bağımlısı anne- baba: Bizi tehdit ediyor, evde korkuyla yaşıyoruz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 12:34:18. #1.16#
title