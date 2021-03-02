Çocuğu madde bağımlısı anne- baba: Bizi tehdit ediyor, evde korkuyla yaşıyoruz

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde Kenan (55) ve Şadiye K. (53) çifti, uyuşturucu madde bağımlısı olan çocukları Kerim'in (26) kendilerine eziyet ettiğini, küçük kardeşini dövdüğünü ve uyuşturucu alabilmek için evdeki eşyaları satmaya başladığını belirterek, tedavi için yardım istedi.

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde Kenan (55) ve Şadiye K. (53) çifti, uyuşturucu madde bağımlısı olan çocukları Kerim'in (26) kendilerine eziyet ettiğini, küçük kardeşini dövdüğünü ve uyuşturucu alabilmek için evdeki eşyaları satmaya başladığını belirterek, tedavi için yardım istedi. Şadiye K., "Her gün bizleri tehdit ediyor, 'evi yakarım, sizi öldürürüm' diyor. Evde korku içinde yaşıyoruz" dedi.

Dinar'ın Pazar Mahallesi'nde oturan belediyeden emekli Kenan K. ile Şadiye K. çiftinin 3 çocuğundan ortancası olan Kerim, bir süre önce uyuşturucu bağımlısı oldu. Çocuklarını tedavi ettirmek isteyen 33 yıllık evli çift, başarılı olamadı. Isparta'da bir merkeze götürülen Kerim K., yaklaşık 2 ay tedavi edilmeye çalışıldı. Ancak tedaviyi kabul etmeyen Kerim, merkezden ayrıldı. Zaman zaman evden kaçan ve ailesine de eziyet eden Kerim K., son dönemde ise uyuşturucu alabilmek için evdeki eşyaları satmaya başladı.

'10 SENEDİR UYUŞTURUCU İÇİP BİZE ZULMEDİYOR'Oğlu Kerim.'in uyuşturucu alabilmek için kendilerine eziyet ettiğini ve evdeki eşyaları götürüp sattığını anlatan Kenan K., "Çocuğumun uyuşturucudan kurtulmasını istiyorum. Devlet büyüklerimden yardım istiyorum. Oğlum uyuşturucu içiyor, bize zulmediyor. Evimizdeki televizyonu, elektrikli süpürgeyi çalıp götürdü. Evimdeki eşyaları götürüp uyuşturucu alabilmek için satıyor. Çok uyuşturucu içen insanlar var tanıdığım. 33 senelik evliyim, oğlum 10 senedir uyuşturucu içip bize zulmediyor. Ölümle tehdit ediyor" dedi.'EVİ YAKARIM, SİZİ ÖLDÜRÜRÜM'Çaresiz anne Şadiye K. ise, "Devletimizden yardım istiyorum. Oğlum bize çok eziyet ediyor. Evden her şeyimizi götürüyor. Erkek kardeşine şiddet uyguluyor. Her gün bizleri tehdit ediyor, 'evi yakarım, sizi öldürürüm' diyor. Evde korku içinde yaşıyoruz. Devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz" diye konuştu.

A.Y.K. (14) de ağabeyinin uyuşturucudan kurtulmasını istediğini söyleyerek yardım istedi.

- Afyonkarahisar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tahsin BAYTAR