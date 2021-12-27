Çocuğu ısıran pitbullun sahibine 12 bin lira ceza - Haberler
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Çocuğu ısıran pitbullun sahibine 12 bin lira ceza

Çocuğu ısıran pitbullun sahibine 12 bin lira ceza
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 13 yaşındaki çocuğu bacağından ısırıp yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibine 12 bin lira ceza kesildi.

PAMUKKALE, DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 13 yaşındaki çocuğu bacağından ısırıp yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibine 12 bin lira ceza kesildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Zeytinköy Mahallesi Kozlupınar Caddesi'nde meydana geldi. İran uyruklu Amın Mohammad Hosseın'in (24) tasmasız ve ağızlıksız dolaştırdığı pitbull cinsi köpeği, yoldan geçen İran uyruklu Armin Darban Jafeti'ye (13) saldırdı. Köpek, küçük çocuğu sağ bacağından ısırdı. Yaralanan Jafeti, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında polis tarafından gözaltına alınan köpeğin sahibi Hosseın, alınan ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Küçük çocuğun ailesinin şikayetçi olmadığı belirtildi.

Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından köpeğin sahibi Hosseın'e 12 bin lira idari para cezası kesildi. Köpeğin ise bir süre Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi'nde tutulacağı da belirtildi.


Çocuğu ısıran pitbullun sahibine 12 bin lira ceza

Çocuğu ısıran pitbullun sahibine 12 bin lira ceza

Çocuğu ısıran pitbullun sahibine 12 bin lira ceza

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Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Son Dakika Haberleri

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