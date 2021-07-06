Çocuğa cinsel istismardan aranan şüpheli uyuşturucu ile yakalandı
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Çocuğa cinsel istismardan aranan şüpheli uyuşturucu ile yakalandı

Çocuğa cinsel istismardan aranan şüpheli uyuşturucu ile yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, 'Çocuğun nitelikli cinsel cinsel istismarı' suçundan aranan Ö.Ç. (26), uyuşturucuyla yakalandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, 'Çocuğun nitelikli cinsel cinsel istismarı' suçundan aranan Ö.Ç. (26), uyuşturucuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları denetimlerde, Hıdırağa Mahallesi Çiçek Sokak'ta Ö.Ç.'nin üzerinde arama yaptı. Aramada, satışa hazır 146 fişek bonzai ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 550 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.Ç.'nin, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'yaralama' suçlarından arandığı belirlendi. Ö.Ç., polis merkezine götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın

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