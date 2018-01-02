Cockburn: Ruhani İran'daki Protestolar Karşısında Büyük Bir İkilem İçinde

İngiltere'de internet üzerinden yayın yapan Independent gazetesinin deneyimli Orta Doğu muhabiri Patrick Cocburn, İran'daki protestoları ele aldığı analizinde, gösterilerin Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi büyük bir ikilime ittiğini belirtti.



Cockburn'e göre Ruhani, bir yandan, protestolar karşısında güçlü görünme baskısı altında ancak gösterilerin sert bir şekilde bastırılması ise sokağa desteği artırabilir ve Batı'nın eline koz verebilir.



Cockburn yazısının başında, gösterilerin ülkedeki sertlik yanlısı muhafazakarların kalelerinden Meşhed'de başladığına dikkat çekti ve protestoları şahin kanatın başlatmış olabileceğini belirtti:



"Bu muhafazakarlar, geçen yıl küçük bir farkla yeniden seçilen, ılımlı olarak görülen Ruhani'yi zayıflatmak için gösterileri başlatmış veya bunlara müsamaha göstermiş olabilir. Eğer öyleyse, gösteriler hızlı bir şekilde muhafazakarların kontrolünden çıktı demektir."



Gösterilerin hükümet için ne derece bir tehdit içerdiğini söylemek için erken olduğunu belirten Cockburn, benzeri krizlerde olduğu gibi burada da güvenilir haber eksikliği sorunu yaşandığını yazdı.



Yazar, geçmişte, Batı'daki diaspora gruplarının bu tür protestolarla ilgili abartılı ve uydurma haberler yaydığını hatırlattı.



'Sonunda şahinlerin elinin güçlenme ihtimali var'



Cockburn yazının sonunda, Ruhani'nin açmazını aktarırken özetle şunları yazdı:



"Ruhani ve yönetimi, şu ana kadar protestolara sükünet çağrısı yaparak, yatıştırıcı bir şekilde yaklaşarak cevap verdi. İnsanların protesto hakları olduğunu ancak mala, mülke zarar verme ya da şiddete karışma hakkının olmadığını söyledi.













"Hükümet açık olarak, gösterilerin dineceğini umuyor. Ancak şu ana kadar bunun tam tersi yaşanıyor gibi görünüyor. Gözaltına alınanların sayısı hala düşük. Ancak Ruhani, zayıf görünmemek için baskı altına olmalı.



"Sonunda gösterileri sert bir şekilde bastırabilir ama iyi bir şekilde duyurusu yapılan baskı, İran'daki gösterilere desteği artırabilir ve ABD ile Batı Avrupalıları, Yemen gibi ülkelerde göstermedikleri tarzdaki bir hevesle, ülkedeki insan haklarını korumaya itebilir.



"Protestoların kanlı bir şekilde bastırılması ayrıca, Batı Avrupalıları, Trump'ın İran'a yönelik saldırgan tutumuna doğru itebilir ve ölümcül bir şekilde nükleer silah anlaşmasının altını oyabilir.



Bu da, Ruhani'nin dış dünyaya yönelik daha uzlaşmacı tutumu ve ülke içindeki daha liberal politikalarının başarısız olduğunu söyleyebilecek şahinlerin elini güçlendirebilir."