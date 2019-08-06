Coca Cola'dan 'Sziget Festivali'ne özel eş cinsel çiftli kampanya

06.08.2019 12:39

Macaristan'ın ev sahipliğini yaptığı Avrupa'nın büyük müzik ve eğlence organizasyonlarından Sziget Festivaline özel Amerikan meşrubat devi Coca Cola eşcinsel çiftlerin yer aldığı bir reklam kampanyası düzenledi.

Bu seneki teması 'Aşk Devrimi' (Love Revolution) olan festivale yarım milyondan fazla kişinin katılması bekleniyor. Coca Cola reklamında "Sıfır şeker, sıfır önyargı" sloganı kullanılıyor. Gülümseyen eş cinsel bir çiftin yer aldığı reklam panoları, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın eş cinsel karşıtı partisi milliyetçi Fidesz'den tepki aldı. Euronews.com'da Görüntüle