Çobanlık yaparken kitap okuyan öğrenci ödüllendirildi
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Çobanlık yaparken kitap okuyan öğrenci ödüllendirildi

Çobanlık yaparken kitap okuyan öğrenci ödüllendirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Örenköy'de kitap okuyarak çobanlık yapan 11 yaşındaki Hüseyin Sert, İlçe Kaymakamı Özgür Pelvan tarafından ödüllendirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Örenköy'de kitap okuyarak çobanlık yapan 11 yaşındaki Hüseyin Sert, İlçe Kaymakamı Özgür Pelvan tarafından ödüllendirildi.

Hayvanları otalatırken kitap okuyarak eğitimine ara vermediğini belirten ve geçtiğimiz günlerde İHA muhabiri tarafından haberi yapılan Hüseyin Sert, Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan tarafından kitap seti ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Çobanlık yaparken kitap okumaktan vazgeçmeyen Hüsyin Sert'in haberinden çok etkilendiğini belirten Kaymakam Özgür Pelvan, "İlçemizin adını böylesine güzel bir alışkanlıkla duyuran öğrencimiz Hüseyin Sert bizleri çok duygulandırdı. Onun kitap okuma alışkanlığında hep yanında olacağız. Eğitim sürecini yakından takip edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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