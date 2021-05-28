Çobanla kuzunun dostluğu: Sahibinin kucağında uyuyor
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Çobanla kuzunun dostluğu: Sahibinin kucağında uyuyor

Çobanla kuzunun dostluğu: Sahibinin kucağında uyuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sinop'ta sahibinin kucağında uyuyan kuzunun sevimli halleri objektiflere yansıdı.

Sinop'ta sahibinin kucağında uyuyan kuzunun sevimli halleri objektiflere yansıdı. Minik kuzu kendisini elleriyle besleyen sahibinin yanından bir an olsun ayrılmıyor.

Sinop Merkeze bağlı Dibekli köyünde çobanlık yapan Yılmaz Korkmaz ile minik kuzusunun dostluğu görenlerin içini ısıtıyor. Doğduğunda annesini ememediği için sahibi Yılmaz Korkmaz'ın elleriyle beslediği minik kuzu bir an olsun yanından ayrılmıyor.

Minik kuzu merada otlarken bile sahibinin sesini duyduğu an hemen koşup yanına geliyor. Sahibini gördüğü an hemen yanına gelip kucağına yatan kuzu kendini sevdirdikten ve bir müddet dinlendikten sonra hemen sahibinin yanında otlamaya devam ediyor. Sahibi nereye giderse kuzu da peşinden onu takip ediyor. Sahibinin peşinde gezen minik kuzuyu görenler ise bu büyük dostluğu hayranlıkla izliyor. Zaman zaman sahibinin kucağında uykuya dalan minik kuzunun sevimli halleri sahibi tarafından kayıt altına alındı. Minik kuzu ve sahibinin bu fotoğrafı görenlerin içini ısıtıyor.

Kuzusu ile bu sevimli anlarını kayıt altın alan çoban Yılmaz Korkmaz, "Koyun otlatıyorum. Bu kuzu doğduğunda annesini emmedi. Ben de bunu kendi ellerimle biberonla besledim. Aramızda bir bağ oluştu. Küçüklüğünden beri yanımdan ayrılmıyor. Benim sesimi duyduğu an nerede olursa olsun hemen koşarak yanıma geliyor, kendini sevdiriyor. Biraz otladıktan sonra kucağıma yatıp uyuyor. Artık çocuğum gibi oldu. Peşimden ayrılmıyor. Nereye gitsem peşimden geliyor. Ailemizin bir ferdi gibi oldu. Peşimde kuzunun gezdiğini gören herkes şaşırıyor" dedi. - SİNOP

Çobanla kuzunun dostluğu: Sahibinin kucağında uyuyor
Çobanla kuzunun dostluğu: Sahibinin kucağında uyuyor
Çobanla kuzunun dostluğu: Sahibinin kucağında uyuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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