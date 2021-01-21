Çobanın dağda kaybettiği koyunları jandarma buldu

YOZGAT'ın Yerköy ilçesinde, çobanın dağda kaybettiği 90 küçükbaş hayvan, jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

YOZGAT'ın Yerköy ilçesinde, çobanın dağda kaybettiği 90 küçükbaş hayvan, jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Yerköy ilçesine bağlı Derebağı köyünde, çobanın otlatmaya götürdüğü 423 küçükbaş hayvandan 90'nı kayboldu. Koyunların sahibi İ. K., 112 Çağrı Merkezini arayarak, kayıp koyunlarının bulunmasını istedi. Bunun üzerine Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvanların bulunması için çalışma başlattı. Gece boyunca yapılan çalışma sonucu 90 küçükbaş hayvan, köye 3 kilometre mesafede bulundu. Tek tek toplanan hayvanlar sahibine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun GÖKÇEOĞLU