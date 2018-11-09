Çobanbey Sınır Kapısı Yeniden Geçişlere Açılıyor

Kilis'in Elbeyli ilçesinde teknik problemlerden bir süredir kapalı bulunan Çobanbey Sınır Kapısın yeniden geçişlere açılıyor.

Çobanbey Sınır Kapısı teknik nedenlerden dolayı ticari geçişleri kapanmıştı. GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Halil Şaşmaz, sınır kapısının Suriye tarafında bulunan yaklaşık 100 tırdan Türkiye plakalı olanların ülkeye alınacağını belirtilirken Türkiye tarafında bekleyen yaklaşık 300 tırın ise mağdur olunmaması amacıyla Öncüpınar Sınır Kapısı'na yönlendirildiğini ifade etmişti. Geçişlere kapanan Çobanbey Sınır Kapısı'ndaki teknik problemlerin giderildiği, cumartesi sabahından itibaren gümrük kapısının yeniden geçişlere açılacağı öğrenildi. Sınır kapısından geçiş yapacak tırlar için başvuru formlarının da internet sitesi üzerinden alınacağı belirtildi. - KİLİS