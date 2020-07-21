Çobanbey'de gümrük kaçağı tereyağı ve bal ele geçirildi Kilis'in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısı'nda, Türkiye'ye kaçak yolla getirilmek istenen 240 paket sigara, 75 kilo tereyağı ile 66 kilo bal ele geçirildi.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısı'nda, Türkiye'ye kaçak yolla getirilmek istenen 240 paket sigara, 75 kilo tereyağı ile 66 kilo bal ele geçirildi.

Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan iki aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramada 240 paket sigara, 75 kilo tereyağı ile 66 kilo bal ele geçirildi. Gümrük kaçakçılığı ile ilgili olarak 2 kişi adliyeye sevk edildi. - KİLİS

Kaynak: İHA