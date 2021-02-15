Çoban köpekleri, sürüye saldıran kurdu telef etti
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Çoban köpekleri, sürüye saldıran kurdu telef etti

15.02.2021 16:27 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:31
Çoban köpekleri, sürüye saldıran kurdu telef etti

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde koyun sürüsüne saldıran kurt, kangal çoban köpekleri tarafından telef edildi.

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde koyun sürüsüne saldıran kurt, kangal çoban köpekleri tarafından telef edildi. 

Şevkiler köyünde hayvancılıkla uğraşan Recep Korkmaz'ın açık alana çıkardığı koyun sürüsüne kurt saldırdı. Bu sırada sürüyü koruyan kangal köpekleri, kurda saldırıp telef etti. Çoban köpeklerinin kurda saldırma anı çobanın cep telefonuna yansıdı. 


Çoban köpekleri, sürüye saldıran kurdu telef etti
Çoban köpekleri, sürüye saldıran kurdu telef etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR

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