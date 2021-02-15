Çoban köpekleri, sürüye saldıran kurdu telef etti
15.02.2021 16:27 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:31
KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde koyun sürüsüne saldıran kurt, kangal çoban köpekleri tarafından telef edildi.
KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde koyun sürüsüne saldıran kurt, kangal çoban köpekleri tarafından telef edildi.
Şevkiler köyünde hayvancılıkla uğraşan Recep Korkmaz'ın açık alana çıkardığı koyun sürüsüne kurt saldırdı. Bu sırada sürüyü koruyan kangal köpekleri, kurda saldırıp telef etti. Çoban köpeklerinin kurda saldırma anı çobanın cep telefonuna yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR