CNN Türk'ün "Kiev'den geceye dair sıcak görüntü" diye paylaştığı bombardıman, oyun videosu çıktı
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CNN Türk'ün dün akşamki canlı yayında Rusya-Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. "Kiev'den geceye dair sıcak bir görüntü" diyerek servis edilen görüntülerin, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından 16 Ocak'ta paylaşılan oyun videosu olduğu ortaya çıktı.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali beşinci gününe girdi. Medyanın yanı sıra sosyal medya platformlarında savaşa ilişkin binlerce bilgi ve görüntü paylaşıldı. Gerçekliği teyit edilemeyen veriler de bilgi kirliliği yaşanmasına neden oluyor. Bunun son örneği dün akşam CNN Türk ekranlarında yayınlanan programda görüldü.
"SICAK GÖRÜNTÜ" DİYEREK VERDİLER
Canlı yayında Ukrayna- Rusya savaşı üzerine konuşulurken, "Geceye dair sıcak bir görüntü" diyerek bir görüntü servis edildi. Moderatör Yasin Erçağlayan o anlarda "Kiev'den olduğunu tahmin ediyoruz" dedi. Konuklar da Kiev'in bombalandığını düşünerek değerlendirmelerde bulundu.
OYUN VİDEOSU ÇIKTI
Ancak bu görüntülerin kısa bir süre sonra bir Twitter kullanıcısı tarafından 16 Ocak'ta paylaşılan oyun videosu olduğu ortaya çıktı.