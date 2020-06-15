CNN Türk muhabiri, Bingöl'deki depreme canlı yayında yakalandı Bingöl'de meydana gelen depremle ilgili gelişmeleri izleyicilere aktarmak için bölgede bulunan CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, kentte meydana gelen artçı depreme canlı yayında yakalandı.

Bingöl Karlıova'da, 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki artçı sarsıntılar devam ediyor. Gelişmeleri ekran başındakilere aktarmak için bölgeye giden CNN Türk ekibi de artçı depremlerden birine canlı yayında yakalandı.

KENT YENİDEN SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.51'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 09.51'te Karlıova'da 5.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 7,01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı.

MUHABİR DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDI

Bingöl, dün geceden bu tarafa beşik gibi sallanırken bölgedeki gelişmeleri ekran başındakilere aktarmak için bölgeye giden CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, depreme canlı yayında yakalandı.

FULYA ÖZTÜRK YİNE HEDEFİ 12'DEN VURDU

CNN Türk ekranlarında haberden habere koşan ve geçtiğimiz günlerde terfi alan Fulya Öztürk, büyük paniğe neden olan depremi canlı yayında yaşayarak izleyicilere aktarıp yine adından söz ettirmeyi başardı.