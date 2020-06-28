CNN'in Brezilya'da görev yapan muhabiri canlı yayında gasp edildi
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CNN'in Brezilya'da görev yapan muhabiri canlı yayında gasp edildi

CNN'in Brezilya'da görev yapan muhabiri Bruna Macedo, canlı yayın esnasında yağmurla ilgili yayın yaptığı sırada bıçaklı saldırgan tarafından soyuldu. Hırsız, muhabirin iki telefonunu gasp ederek kaçtı.

28.06.2020 19:44 | Son Güncelleme: 28.06.2020 19:54

Amerikan haber kanalı CNN'in Brezilya'da görev yapan muhabiri Macedo, başkent Sao Paulo'da canlı yayın sırasında soyguna uğradı.

BIÇAKLI SALDIRGAN TARAFINDAN SOYULDU

Olay, başkent Sao Paulo'da gerçekleşti. Brezilya'da gazeteci 27 yaşındaki Bruna Macedo, canlı yayın esnasında yağmurla ilgili yayın yaptığı sırada yanına yaklaşan bıçaklı saldırgan tarafından soyuldu.

2 TELEFONUNU GASP EDEREK KAÇTI

Gazetecinin üzerinde kişisel eşyaları ve cep telefonu vardı. Yayın esnasında hava durumuyla ilgili bilgi veren muhabir, dakikalar sonra bıçaklı saldırganı fark etti. Hırsız canlı yayında gazetecinin 2 telefonunu gasp ederek kaçtı.

CNN muhabirinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

CNN'in Brezilya'da görev yapan muhabiri canlı yayında gasp edildi

Manşet

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