Ünlü Türk kalp cerrahı Mehmet Öz, ABD'de yemin ederek Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi (CMS) Direktörlüğü görevine başladı. CMS Direktörü nedir,Federal Sağlık Kurumu Direktörü ne iş yapar?

CMS DİREKTÖRÜ NEDİR, NE İŞ YAPAR?

Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri ( CMS ) , Medicare programını yöneten ve Medicaid'i , Çocuk Sağlık Sigortası Programını ( CHIP ) ve sağlık sigortası taşınabilirlik standartlarını yönetmek için eyalet hükümetleriyle ortaklık yapan, Amerika Birleşik Devletleri Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'na ( HHS) bağlı bir federal kurumdur. Bu programlara ek olarak, CMS'nin 1996 Sağlık Sigortası Taşınabilirliği ve Sorumluluk Yasası'ndan (HIPAA) gelen idari basitleştirme standartları, anket ve sertifikasyon süreci aracılığıyla uzun süreli bakım tesislerindeki (daha yaygın olarak huzurevleri olarak anılır ) kalite standartları, Klinik Laboratuvar İyileştirme Değişiklikleri kapsamındaki klinik laboratuvar kalite standartları ve HealthCare.gov'un denetimi gibi diğer sorumlulukları da vardır . CMS, 2001 yılına kadar Sağlık Bakımı Finansman İdaresi (HCFA) olarak biliniyordu.

CMS, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki her huzurevini aktif olarak denetler ve raporlar . Bu, 5 Yıldızlı Kalite Derecelendirme Sisteminin sürdürülmesini içerir.

CMS Direktörü, Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri'ni yönetir.