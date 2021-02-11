Clubhouse nedir? Nasıl üye olunur? Clubhouse'a davetiye nereden alınır?

Sosyal ağ platformlarından biri olan Club House son dönemde popüler uygulamalar arasında yer alıyor. Dijital teknoloji çağını yakından takip edenlerin merakla araştırdığı bu uygulamada Facebook ve Instagram'dan farklı olarak video ve fotoğraf paylaşımı yapılmıyor. Peki, Clubhouse nedir? Nasıl üye olunur? Clubhouse'a davetiye nereden alınır?

Sosyal ağ platformlarından biri olan Club House son dönemde popüler uygulamalar arasında yer alıyor. Dijital teknoloji çağını yakından takip edenlerin merakla araştırdığı bu uygulamada Facebook ve Instagram'dan farklı olarak video ve fotoğraf paylaşımı yapılmamaktadır. Sosyal ağ platformlarından biri olan Club House son dönemde popüler uygulamalar arasında yer alıyor. Dijital teknoloji çağını yakından takip edenlerin merakla araştırdığı bu uygulamada Facebook ve Instagram'dan farklı olarak video ve fotoğraf paylaşımı yapılmıyor. iOS kullanıcılarına indirme imkanı sunan clubhouse ile ilgili kullanımı, üyeliği ve davetiye zorunluluğu merak ediliyor. Peki, Clubhouse nedir? Nasıl üye olunur? Clubhouse'a davetiye nereden alınır? İşte detaylar habeerimizde...

CLUBHOUSE NEDİR?

Davet sistemi ile çalışan clubhouse son günlerin en popüler uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Yalnızca iOS kullanıcılarının davet sistemiyle kullanabildiği Club house Alpha Exploration Co. yazılım şirketi tarafından geliştirilmiş, sesli sohbet odaları aracılığıyla etkileşim imkanı sunan bir sosyal ağ platformudur. Aynı zamanda uygulamayı kullanan bir kullanıcıdan davet almak üye olmanın şartları arasında yerini alıyor.

Club House sesli sohbet odaları aracılığıyla davet sistemiyle çalışan bir platformdur. Clubhouse'da kullanıcılar sesli odalar oluşturarak burada ses kayıtlarını paylaşıyor. Her isteyenin kayıt olamadığı bu platform, sadece davetiye sistemi ile çalışıyor. Eğer ki sizi davet edebilecek bir tanıdığınız yoksa, sistem sizi sıraya alıyor. Sıranız geldiğinde ise üyelik işleminiz tamamlanıyor.

CLUBHOUSE NASIL KULLANILIR?

Clubhouse uygulaması sohbet odaları üzerinden kullanıcılarına sesli etkileşim imkanı tanıyor.

Konu başlığına göre kurulan sohbet odalarında kullanıcılar, sohbet yöneticisinden izin aldıkları taktirde sohbete dahil olabiliyor, ya da sadece dinleyici olarak da sohbete katılabiliyor.

Clubhouse uygulamasında, Twitter, Facebook ve Instagram'dan farklı olarak yazılı mesajlaşma, görüntülü konuşma, gönderi ya da fotoğraf paylaşımı yapılmıyor.

Uygulama şimdilik sadece iOS kullanıcılarına sunuluyor.

CLUBHOUSE NASIL ÜYE OLUNUR? DAVETİYE NASIL ALINIR?

Şu an için sadece iOS kullanıcılarına sunulan uygulamayı öncelikle cihazınıza indirmeniz gerekiyor.

Kullanıcı adı seçilip SMS yoluyla hesap doğrulaması yapıldıktan sonra Clubhouse, hesabınızı bekleme listesine alıyor.

Halihazırda uygulamayı üye olan bir kullanıcının davetiye göndermesi durumunda bekleme listesine girmeden üyelik işleminiz tamamlanıyor.

Üyelik işlemi tamamlandıktan sonra ilginizi çeken farklı konu başlıklarındaki sohbet odalarına dinleyici ya da sesli etkileşim yoluyla konuşmacı olarak dahil olabilirsiniz.

CLUBHOUSE ANDROID TELEFONLARDA VAR MI?

Davet sistemi ile çalışan Clubhouse, sınırlı kullanıcıya hitap ediyor. Popülerliği günden güne artan uygulamanın Android cihazlar için de geliştirilmekte olduğunu belirtiliyor.