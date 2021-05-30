Cloud9 yeni değişikliklerini duyurdu!
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Cloud9 yeni değişikliklerini duyurdu!

Cloud9 yeni değişikliklerini duyurdu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Başarılı LCS temsilcisi takımda bazı değişikliklere gidildiğini duyurdu.

LCS temsilcilerinden olan ve birçok espor takipçisi tarafından tanınan bilinen Cloud9 kadrosunda birtakım değişikliklere gittiğini duyurdu. Buna göre akademi takımı nişancısı K1ng as kadroya yükselirken, ikonik bir isim olan Zven ise akademi kadrosuna geçirildi.

Bunun yanı sıra yardımcı koç Mithy'nin takımın ana koçu olduğunu duyuran Cloud9, ana koç olan Reignover'ın yardımcı koçluğa geçtiğini duyurdu.

LCS temsilcisi geçtiğimiz sezona G2 Esports'tan transfer ettiği Perkz'ü orta koridora transfer ederek ligi 13 galibiyetle lider kapatmayı başarmış ve finalde Team Liquid'i 3-2'lik skorla mağlup ederek şampiyonluğa uzanmayı başarmıştı. MSI 2021'de ise C grubunda mücadele eden Cloud9 gruptan 2. olarak çıkmayı başarmış ve kapışma aşamasında aldığı 3 galibiyetle MSI 2021'i noktalandırmıştı.

Kaynak: Playerbros

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