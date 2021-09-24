Closer, Espor Sahnesi'nin kapatılmasıyla ilgili: 'O sahnede çok güzel anılarım oldu.' - Haberler
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Closer, Espor Sahnesi'nin kapatılmasıyla ilgili: "O sahnede çok güzel anılarım oldu."

Playerbros - Haberler | Gamegar
Closer, Espor Sahnesi'nin kapatılmasıyla ilgili:

closerlol Espor Sahnesi'nin kapatılmasıyla ilgili düşüncelerini paylaştı.

Closer, Can Çelik Twitter adresinden Riot Games Türkiye'nin 2022 planları kapsamında Espor Sahnesi'ni kapatmasına üzüldüğünü söyledi.

Espor Sahnesi'nde oynadığı yıllarda çok güzel anılar kazandığını ve Türkiye'deki esporun bu durumda olduğunu görmenin onu çok üzdüğünü dile getiren Closer, "Bu durumu nasıl değiştirebiliriz bilmiyorum" yorumunu da yaptı.

Dün yayınlanan haberimizde Riot Games Türkiye'nin 2022 planları çerçevesinde, yaklaşık 2 senedir seyirci ve takımları ağırlayamayan Espor Sahnesi'ni kapatacakları kararını aldıklarını yazmıştık. Şirket yaptığı açıklama ile VFŞL'nin artık çevrimiçi olarak gerçekleştirileceğini duyurdu. Bu haber sonrasında sosyal medyada bayağı bir tartışma yaşandı. Bazı espor kişilikleri bu duruma çok üzüldüğünü söylerken bazıları da bu durumun izleyici sayılarının düşmesi nedeniyle kaçınılmaz olduğunu söyledi.

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