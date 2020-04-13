Climate Now: Covid-19 krizinin çevre, hava kirliliği ve iklim değişikliği üzerinde etkisi oldu mu?
Bu sayıda koronavirüs, hava kirliliği ve iklim değişikliğini önde gelen uzmanlarla konuştuk.
13.04.2020 19:54 | Son Güncelleme: 13.04.2020 19:54
Bu sayıda koronavirüs, hava kirliliği ve iklim değişikliğini önde gelen uzmanlarla konuştuk.
Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nden alınan son verilere göre Avrupa'da mart ayı sıcaklık ortalamaları 1981-2010 ortalamasının neredeyse iki derece üzerindeydi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com