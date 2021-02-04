Cleveland Cavaliers - LA Clippers maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Cleveland Cavaliers - LA Clippers maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Cleveland Cavaliers - LA Clippers maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Cleveland Cavaliers - LA Clippers maçı gerçekleşecek. Cleveland Cavaliers - LA Clippers maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

CLEVELAND CAVALİERS - LA CLİPPERS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Cleveland Cavaliers - LA Clippers maçı, Cleveland'da Rocket Mortgage FieldHouse'da oynanacak. Cleveland Cavaliers - LA Clippers maçı Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

CLEVELAND CAVALİERS - LA CLİPPERS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 4 Şubat Perşembe günü oynanacak olan Cleveland Cavaliers - LA Clippersmaçı, Türkiye saatiyle 04:00'de başlayacak.