Cleveland Cavaliers - Houston Rockets maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Cleveland Cavaliers - Houston Rockets maçı hangi kanalda, saat kaçta?

25.02.2021 00:24 | Son Güncelleme: 25.02.2021 00:28
Cleveland Cavaliers - Houston Rockets maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Cleveland Cavaliers - Houston Rockets maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Cleveland Cavaliers - Houston Rockets maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Cleveland Cavaliers - Houston Rockets maçı gerçekleşecek. Peki, Cleveland Cavaliers - Houston Rockets maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

CLEVELAND CAVALİERS - HOUSTON ROCKETS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Cleveland Cavaliers - Houston Rockets maçı, Cleveland'da Rocket Mortgage FieldHouse'da oynanacak. Cleveland Cavaliers - Houston Rockets maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

CLEVELAND CAVALİERS - HOUSTON ROCKETS MAÇI SAAT KAÇTA?

NBA heyecanında 25 Şubat Perşembe günü oynanacak Cleveland Cavaliers - Houston Rockets maçı, Türkiye saatiyle 03.30'da başlayacak.

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