CL-415 ve CL-215 ne demek? Canadair CL-415 nedir? CL-415 açılımı nedir? Twitter'da gündem olan CL-415 ve CL-215 ne anlama geliyor?

Twitter trend listesinde yer alan CL-415 ne demektir merak ediliyor. Canadair CL-415 veya Bombardier 415, Canadair tarafından üretilen Kanada yapımı bir amfibyen uçaktır. Dünyanın en iyi yangın söndürme uçaklarından birisi olarak kabul ediliyor. Peki, CL-415 açılımı nedir? CL-215 açılımı nedir? CL-215 ne demektir? CL-415 ne demek? Tüm detaylar haberimizde...

Son günlerde ülkemizde artan yangınların ardından vatandaşlar yangın söndürme uçaklarının teknik özelliklerini merak etti. Merak edilen uçakların başında CL-415 modeli ve CL-215 modeli geliyor. Peki, CL-415 modeli uçağın teknik özellikleri nasıldır, kapasitesi nedir? Kaç ton su alabiliyor? Ayrıntılar sizlerle...

CL-415 VE CL-215 NE DEMEK?

Twitter'da gündem olan CL-415, Canadair CL-415 anlamına geliyor. Canadair CL-415 veya Bombardier 415, Canadair tarafından üretilen Kanada yapımı bir amfibyen uçaktır. Uçak, CL-215 temelli olup havadan yangın söndürme için özel olarak tasarlanmıştır. Aynı şekilde CL-215 ise bu uçağın bir farklı modelidir.

CANADAİR CL-415 NEDİR?

Canadair CL-415 veya Bombardier 415, Canadair tarafından üretilen Kanada yapımı bir amfibyen uçaktır. Uçak, CL-215 temelli olup havadan yangın söndürme için özel olarak tasarlanmıştır.

CL-415 TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Mürettebat: 2

Yük kapasitesi: 2,900 kg

Uzunluk: 19.82 m

Kanat açıklığı: 28.6 m

Yükseklik: 8.92 m

Kanat alanı: 100.33 m²

Boş ağırlık: 12,880 kg

Azami kalkış ağırlığı: 19,890 kg

Motor: 2 × Pratt & Whitney Canada PW123AF turboprop

CL-415 HANGİ ÜLKELER KULLANIYOR?

ABD

Fas

Fransa

Hırvatistan

İtalya

İspanya

Kanada

Malezya

Yunanistan

CL-215 NEDİR?

Canadair CL-215, Canadair tarafından üretilen Kanada yapımı bir amfibyen uçaktır. Uçak, çift motorlu ve yüksek kanatlı olup orman yangınları gibi düşük devir gerektiren ve yüksek yükleme ortamlarında çalışmak üzere tasarlanmıştır.

CL-215 TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Mürettebat: 2

Yolcu kapasitesi: 26

Uzunluk: 19.82 m

Kanat açıklığı: 28.6 m

Yükseklik: 8.92 m

Kanat alanı: 100.33 m²

Boş ağırlık: 12,160 kg

Azami kalkış ağırlığı: 19,731 kg

Motor: 2 × Pratt & Whitney R-2800-83AM 18 silindirli yıldız tipi

CL-215 HANGİ ÜLKELER KULLANIYOR?