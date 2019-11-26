Cizre'de yatırım takip ve koordinasyon toplantısı yapıldı

26.11.2019 10:00 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:04

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamlığı tarafından 2023 hedefi doğrultusunda yatırım takip ve koordinasyon toplantısı yapıldı.



Cizre'de Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu başkanlığında tüm kamu kurum ve kuruluşu idarecileriyle yatırım takip ve koordinasyon toplantısı yapıldı.



Cizre Kaymakamlığı toplantı salonda gerçekleşen toplantıda kurumların mevcut çalışmaları ile koordinasyonu gerektiren hususlar ve 2020 yılında uygulanacak projelere dair değerlendirmeler yapıldı.



Cizre 2023 hedefi doğrultusunda tüm alanlarda planlama çalışması yaptıklarını ifade eden Kaymakam Sinanoğlu, "Cizre'miz için her alanda planlanmış, ortak akılla oluşturulmuş, ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda hazırlanmış projelere imza atacağız. Cizre'mizi cumhuriyetin 100. yılında daha müreffeh, daha düzenli ve standardı yüksek, birçok alanda bölgesinde marka bir şehir haline getireceğiz" dedi.



Kaymakam Sinanoğlu, vizyon ve koordinasyon toplantılarının her ay olacağını ifade ederek, kurumlardan 2020 yılı için hedef belirlemelerini ve en az 5 proje yapmalarını istedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA