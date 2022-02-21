Cizre'de toplumsal duyarlılık etkinlikleri yapıldı - Haberler
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Cizre'de toplumsal duyarlılık etkinlikleri yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Cizre'de toplumsal duyarlılık etkinlikleri yapıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç'un talimatları ile başlatılan sosyal sorumluluk projesi etkinlikleri yapıldı.

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç'un talimatları ile başlatılan sosyal sorumluluk projesi etkinlikleri yapıldı.

Kaymakam Tunç'un talimatları ile başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında, ilçe merkezinde refüjlerde temizlik ve yeşillendirme çalışmaları başlatıldı. Hafta sonu yoğunlaştırılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında, refüjlerde bulunan çöpler ve taşlar, tek tek ayıklanarak toplandı.

Engelli vatandaş yol istedi, Kaymakamı Tunç talimat verdi

Öte yandan Kaymakam Tunç, aile ziyaretlerini sürdürmeye devam ediyor. Kaymakam Tunç, Sur Mahallesinde aile ziyareti esnasında tanıştığı doğuştan yürüme engelli Muhammed Gök'ün tekerlekli sandalye ile evine rahat girip çıkamadığını ve yolun yapılması için talebini geri çevirmeyerek yerine getirdi. Tunç, Fen İşleri Müdürlüğüne yolun ivedilikle yapılması için talimat verdiği belirtildi. - ŞIRNAK

Cizre'de toplumsal duyarlılık etkinlikleri yapıldı

Cizre'de toplumsal duyarlılık etkinlikleri yapıldı

Cizre'de toplumsal duyarlılık etkinlikleri yapıldı

Cizre'de toplumsal duyarlılık etkinlikleri yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Mehmet Tunç, Engelli, Şırnak, Yerel, Haberler

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