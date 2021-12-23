Cizre'de "Nöbetçi Dolmuş" uygulaması başlatıldı - Haberler
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Cizre'de "Nöbetçi Dolmuş" uygulaması başlatıldı

Cizre'de
AA / Abidin Yel - Haberler | Güncel

Cizre Belediyesince ilçede "Nöbetçi Dolmuş" uygulaması başlatıldı.

Cizre Belediyesince ilçede "Nöbetçi Dolmuş" uygulaması başlatıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç'un talimatıyla ilçede saat 24.00'e kadar 5 güzergahta nöbetçi dolmuş uygulaması hayata geçirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, uygulama kapsamında güzergahta görev yapan araç sürücüsünün telefon numarası ve araç plakası aylık olarak ilgili kooperatiften alınarak, Cizre Belediyesinin web sayfasında ilan edilecek. Cizre Belediyesi ulaşım konusunda vatandaşların hayatını kolaylaştıracak düzenlemelere devam edecek.

Cizre Belediyesi Zabıta ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince de İçişleri Bakanlığı tarafından trafik kurallarına uyma konusunda farkındalık oluşturulması adına düzenlenen el broşürleri dağıtılıyor.

Cizre'de Nöbetçi Dolmuş uygulaması başlatıldı

Cizre'de Nöbetçi Dolmuş uygulaması başlatıldı

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AA / Abidin Yel - Son Dakika Haberleri

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