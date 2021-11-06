Cizre'de eTwinning projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı - Haberler
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Cizre'de eTwinning projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı

AA / Abidin Yel - Haberler | Güncel
Cizre'de eTwinning projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde eTwinning projesi hazırlayan öğretmenlere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde eTwinning projesi hazırlayan öğretmenlere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Cizre Belediyesi konferans salonunda düzenlenen toplantıda, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli eTwinning koordinatörü Fatma Akdemir tarafından sunum yapıldı.

İlçede eTwinning projelerinin yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Cizre'de eTwinning projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı

Cizre'de eTwinning projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı

Cizre'de eTwinning projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı

AA / Abidin Yel - Son Dakika Haberleri
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