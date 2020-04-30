Cizre Belediyesince ilaçla çalışması sürüyor

Şırnak'ın Cizre Belediyesi vatandaşların yaz aylarını sağlık ve huzurla geçirmesi için haşerelere karşı ilaçlama çalışmasını sürdürüyor.

Şırnak'ın Cizre Belediyesi vatandaşların yaz aylarını sağlık ve huzurla geçirmesi için haşerelere karşı ilaçlama çalışmasını sürdürüyor.

Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Davut Sinanoğlu'nun talimatıyla belediye ekipleri ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Çalışma kapsamında su birikintileri ve kanallarda da ilaçlama yapılıyor.

Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mahfuz Toprak yaptığı açıklamada ilaçlama çalışmalarının 12 araç ve 70 personel ile yürütüldüğünü aktardı.

İlçede bulunan tüm parklar, kanallar, logarlar, çöp araçları, çöp konteynerleri peynir satış merkezleri ana caddeler ve ara sokakların çift vardiyalı olarak 7 gün 24 saat halkın sağlığı için ilaçlandığını dile getiren Toprak, "Amacımız disiplinli bir çalışma ile vatandaşlarımızın evlerinde haşereden uzak, huzurlu zaman geçirmesini sağlamaktır." dedi.

Kaynak: AA