Çizmeli Kedi ve Pinokyo Müzikali, Akhisarlı çocuklarla buluştu
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Çizmeli Kedi ve Pinokyo Müzikali, Akhisarlı çocuklarla buluştu

Çizmeli Kedi ve Pinokyo Müzikali, Akhisarlı çocuklarla buluştu
Bültenler - Haberler | Güncel

Akhisar Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, okulların açılmasına günler kala ders başı yapacak Akhisarlı çocuklara güzel bir sürpriz yaparak Çizmeli Kedi ve Pinokyo Çocuk Müzikali'ni Gölet Amfi Tiyatro sahnesine taşıdı.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun, Akhisarlı çocuklara armağanı olan müzikalleri hem çocuklar hem de aileleri beğeni ile izledi. Yönetmenliğini Murat Altınok'un yaptığı Altınok Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenen Çizmeli Kedi ve Pinokyo Çocuk Müzikali'ne çocuklar büyük ilgi gösterdi. Çizmeli Kedi Çocuk Müzikali 28 Ağustos Cumartesi günü Akhisarlı çocuklarla buluşurken, dün akşam ise Gölet Amfi Tiyatro'da sahnelenen Pinokyo Müzikalini büyük bir ilgiyle izleyen çocuklar oldukça keyifli vakit geçirdi.

Yönetmenliğini ve başrolünü Murat Altınok'un üstlendiği Pinokyo müzikalinde, yaşlı marangoz Gepetto Usta tarafından yapıldıktan sonra bir perinin yardımıyla hareket edip konuşmaya başlayan Pinokyo'nun maceraları anlatıldı. Akhisar Belediyesi tarafından ücretsiz olarak çocuklara armağan edilen çocuk müzikali gösterisi sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili oyun yönetmeni ve başrolü Murat Altınok'a günün anısına çiçek takdim ederek emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

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