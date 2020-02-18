: Civata nasıl yazılır? TDK'ya göre cıvata mı, civata mı?

18.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:35

Civata kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Cıvata nasıl yazılır? Civata mı, cıvata mı? TDK'ya göre cıvata kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

CIVATA NASIL YAZILIR? CIVATA MI, CİVATA MI?

Civata: Yanlış

Cıvata: Doğru

TDK'YA GÖRE CIVATA NE DEMEK?

cıvata

isim, (cıva'ta), İtalyanca chiavarda

Birbirine bağlanmak istenen ağaç veya demir parçalarının üzerinde hazırlanmış olan deliklerden geçirilerek ucuna somun takılıp sıkıştırılan iri başlı vida.

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