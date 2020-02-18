Civata nasıl yazılır? TDK'ya göre cıvata mı, civata mı?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "cıvata". Peki, cıvata nasıl yazılır? TDK'ya göre civata mı, cıvata mı yazılır?
Civata kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Cıvata nasıl yazılır? Civata mı, cıvata mı? TDK'ya göre cıvata kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
CIVATA NASIL YAZILIR? CIVATA MI, CİVATA MI?
Civata: Yanlış
Cıvata: Doğru
TDK'YA GÖRE CIVATA NE DEMEK?
cıvata
isim, (cıva'ta), İtalyanca chiavarda
Birbirine bağlanmak istenen ağaç veya demir parçalarının üzerinde hazırlanmış olan deliklerden geçirilerek ucuna somun takılıp sıkıştırılan iri başlı vida.