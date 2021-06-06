Çırılçıplak girdiği barı birbirine katan kadın, şok tabancasıyla durdurulabildi

Amerika, çırılçıplak halde bara girip ortalığı dağıtan 53 yaşındaki kadını konuşuyor. Bar sahibi ile bir problemi olduğu düşünülen kadının kendini kaybettiği anlar kamera ile kayıt altına alınırken, polis ekipleri en sonunda kadını şok tabancası ile etkisiz hale getirdi.

ABD'de 53 yaşındaki Tina Kindred isimli bir kadın, girdiği barı birbirine kattı. Girdiği barı neredeyse yıkan, eşyaları yerlere atan kadın, olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından şok tabancasıyla vurulup gözaltına alındı. Polis, kadının şoke eden o görüntülerini yayınladı.

Ülkeyi karıştıran görüntülerde kadının barın tepesinde çıplak durduğu, şişeleri teker teker yere attığı, polis memurlarının yanına yaklaşmaya çalıştığında ise onlara şişe fırlattığı görülüyor.

ŞOK TABANCASIYLA VURULDU

Kindred, ortalığı dağıttıktan sonra bardan çıkıyor. Bu esnada bir memura yaklaşınca polis memuru onu şok tabancasıyla vuruyor. Ocala-News'un aktardığına göre 53 yaşındaki Kindred, biri polis memuru olmak üzere en az üç şişe fırlattı.

Elleri kelepçelenen kadın, polis merkezine nakledilmeden önce bir sağlık merkezine götürüldü. Kadının kanında herhangi bir narkotik madde bulunmadığı belirtildi.

BAR SAHİBİYLE SORUNU OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Kadının mekanın sahibiyle kişisel problemleri yüzünden bu mekanı hedef aldığı iddia edildi. Kesin miktar bilinmemekle birlikte Kindred'in mekana binlerce dolar zarar verdiği tahmin ediliyor.