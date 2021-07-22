Çıralı'da caretta caretta yuva sayısı 20 yılın rekoruna gidiyor
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Çıralı'da caretta caretta yuva sayısı 20 yılın rekoruna gidiyor

Çıralı'da caretta caretta yuva sayısı 20 yılın rekoruna gidiyor
Demirören Haber Ajansı / Levent Yenigün - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki dünyaca ünlü Çıralı plajında bu yıl caretta caretta yuva sayısı, geçen yılı geçti.

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki dünyaca ünlü Çıralı plajında bu yıl caretta caretta yuva sayısı, geçen yılı geçti. 2020 yılında 100 yuva tespit edilirken, bu yıl sayı yumurtlama sezonunun bitmesine bir ay kalmasına rağmen 102'ye ulaştı. Bu gelişme, son 20 yılın rekorunun kırıldığı 2019'daki 152 yuva sayısını geçme beklentilerini artırdı.

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasında bulunan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının Türkiye'deki en önemli üreme alanlarından Kemer ilçesine bağlı Çıralı sahilinde yuva sayısı 102'ye ulaştı. Çıralı'da geçen yıl 100 yuva tespit edilmişti. Önümüzdeki 1 aylık dönemde yuva sayısının daha da artması, 20 yılın rekorunun kırıldığı 2019'daki 152 yuva sayısının geçilmesi beklentilerini artırdı.Ulupınar Mahalle Muhtarı ve Ulupınar Çevre Koruma Kooperatif Başkanı Habib Altınkaya, "Bu yıl şu anda 2021 sezonunda 102 yuvaya ulaştık. 2019'da toplam yuva sayımız 152'iydi. Bu yıl geçen seneki yuva sayısını aştık. İnşallah 2019 yılındaki toplam yuva sayısını aşarak 20 yılın rekoru olabilir bu yıl. Çok güzel bir sezon geçiriyoruz. Bu sene anne kaplumbağalar hızlı şekilde yumurta bırakıyor. Arkadaşlarla beraber çok iyi bir çalışma ile güzel bir sezon geçireceğiz" dedi.


Çıralı'da caretta caretta yuva sayısı 20 yılın rekoruna gidiyor
Çıralı'da caretta caretta yuva sayısı 20 yılın rekoruna gidiyor
Çıralı'da caretta caretta yuva sayısı 20 yılın rekoruna gidiyor
Çıralı'da caretta caretta yuva sayısı 20 yılın rekoruna gidiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent Yenigün

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