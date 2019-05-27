Çipras sandıkta bozguna uğradı, Yunanistan erken seçime gidiyor

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri sonrası bekledikleri oy oranına ulaşamadıklarını belirterek erken seçim çağrısı yaptı.

Resmi olmayan sonuçlara göre partisi Syriza'nın yüzde 23 oranında oy alarak Yeni Demokrasi Partisi'nin (ND) oldukça gerisinde kalmasından sonra konuşan Çipras "Cumhurbaşkanı'ndan ivedi bir şekilde erken genel seçim ilan etmesini isteyeceğim. Sonuçları göz ardı etmek bana uygun bir davranış değil." dedi. Euronews.com'da Görüntüle