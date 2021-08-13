Ciple çarpışan otomobilde aynı aileden 4 kişi yaralandı
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Ciple çarpışan otomobilde aynı aileden 4 kişi yaralandı

Ciple çarpışan otomobilde aynı aileden 4 kişi yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, ciple çarpışan otomobilde aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, ciple çarpışan otomobilde aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi 443 sokakta meydana geldi. Sedat Demir (45) yönetimindeki 20 ACM 537 plakalı otomobil ile Ahmet Bülent Kamaoğlu'nun kullandığı 34 DMN 622 plakalı cip kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarında bulunan su kanalının beton bariyerine çarparak askıda kaldı. Kazada otomobil sürücüsü Demir, eşi Tülay (41) ve çocukları Zeynep (11) ve İsmihan (4) yaralandı. Cip sürücüsü Kamaoğlu kazayı yara almadan atlatırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


Ciple çarpışan otomobilde aynı aileden 4 kişi yaralandı
Ciple çarpışan otomobilde aynı aileden 4 kişi yaralandı
Ciple çarpışan otomobilde aynı aileden 4 kişi yaralandı
Ciple çarpışan otomobilde aynı aileden 4 kişi yaralandı
Ciple çarpışan otomobilde aynı aileden 4 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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