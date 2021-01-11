"Çıplak aramaya direnen öğrenciler darp edildi"
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"Çıplak aramaya direnen öğrenciler darp edildi"

11.01.2021 12:43 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:46

DW Türkçe'ye konuşan Boğaziçi öğrencisi Denizhan Eren'in avukatı Engin Kara, gözaltına alınanların tamamının öğrenci olduğunu ve gözaltında çıplak aramaya direnen öğrencilerin darp edildiklerini söyledi.

DW Türkçe'ye konuşan Boğaziçi öğrencisi Denizhan Eren'in avukatı Engin Kara, gözaltına alınanların tamamının öğrenci olduğunu ve gözaltında çıplak aramaya direnen öğrencilerin darp edildiklerini söyledi.

'Çıplak aramaya direnen öğrenciler darp edildi'

Kaynak: DailyMotion.com

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