Cipin motorunda çıkan yangını itfaiye söndürdü
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Cipin motorunda çıkan yangını itfaiye söndürdü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hareket halindeki cipin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

01.01.2020 17:07 | Son Güncelleme: 01.01.2020 17:12
Cipin motorunda çıkan yangını itfaiye söndürdü

'ın Ereğli ilçesinde hareket halindeki cipin motor kısmında çıkan yangın ekipleri tarafından söndürüldü.


Olay Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Y.'ye ait 34 BB 5627 plakalı Cip hareket halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak çevredekilerinde yardımı ile yangına müdahale etmeye çalıştı. Vatandaşların vermesi üzerine olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Cipin motor kısmında hasar meydana gelirken yangında herhangi bir yaralanma olmadı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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