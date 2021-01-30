Cip karşılığında reklam yüzü oldu

Ünlü şarkıcı Betül Demir, Dilek Şirketler Grubu'nun reklam yüzü oldu. Şarkıcının reklam karşılığında ne kadar ücret aldığı ortaya çıktı. Cip detayı ise herkesi şaşırttı. İşte ayrıntılar...

Şarkıcı Betül Demir, Türkiye'nin en büyük araç kiralama firması olma mottosuyla yola çıkan Dilek Şirketler Grubu'nun Wish Car Rental adını taşıyan yeni markasının reklam yüzü oldu.

REKLAM MÜZİĞİ HAZIRLADI

Demir, Emirhan Cengiz'le birlikte stüdyoya girerek marka için yepyeni bir de reklam müziği hazırladı. Şubat ayının ilk haftasında çekilecek reklam filminin anlaşmasını şirketin yönetim kurulu başkanı Ömer Paşa Dilek ile birlikte Dilek Şirketler Grubu'nun Genel Merkezi'nde imzalayan Betül Demir, kariyerinin ilk reklam filmi için son derece heyecanlı olduğunu dile getirdi.

REKLAM KARŞILIĞINDA 500 BİN TL VE CİP ALDI

Demir'in, reklam karşılığında ne kadar ücret alacağı ortaya çıktı.& ; Şarkıcı, 500 bin TL ve bir Audi marka cipin sahibi olacak.





Kaynak: Snob Magazin